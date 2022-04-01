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Россиянка отправила сына в нокдаун ударом ноги и попала на видео

Жительница Тюмени ударила ногой собственного ребенка

Жительница Тюмени ударила ногой собственного ребенка и попала на видео. Его опубликовало сообщество «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

На снятых автомобильным видеорегистратором кадрах видно, как мальчик дергает коляску с ребенком, пока его мать отвлекается на телефон и разговор с другой женщиной. После того, как россиянка замечает, что коляска опасно наклонилась, она наносит сыну сильный удар ногой, который отправляет мальчика в нокдаун.

Судя по видео, ребенок не пострадал. Он самостоятельно встал на ноги и побежал за матерью.

В региональном управлении МВД сообщили порталу 72.ru, что на женщину уже составили административный протокол по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Максимальное наказание по этой административной статье составляет штраф в размере 500 рублей.

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина издевался над девятимесячным сыном своей сожительницы. Он избивал ребенка, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс.

Валерий Розенберг
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