Даня Милохин станет ведущим шоу на ТНТ

Популярный российский блогер Даня Милохин станет ведущим на ТНТ

Популярный российский блогер Даня Милохин станет ведущим на ТНТ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я не знаю, можно мне говорить об этом или нельзя, но на ТНТ мы снимали недавно шоу прикольное, где я буду ведущим», — рассказал тиктокер.

Блогер не стал раскрывать название шоу, которое он будет вести. При этом он отметил, что суть передачи состоит в том, что молодые «забираются на ТНТ». «Старики уже *** [надоели]», — высказался тиктокер о российских телеведущих.

Ранее сообщалось, что Милохина сбил велосипедист в центре Москвы. Тиктокер попал под колеса, когда выходил из машины. Вскоре после случившегося он опубликовал несколько фотографий с последствиями ДТП. На снимках на лице блогера были видны сильные ссадины.

Милохин прославился благодаря своим видео в TikTok. Вести аккаунт там блогер начал в 2019 году. Вскоре после этого попал в тикток-хаус Dream Team House, основанный блогером Никитой Авдеевым и предпринимателем Ярославом Андреевым. В августе 2021 года Милохин вошел в список «50 самых успешных звезд России» по версии Forbes. По оценке издания, его годовой доход составил 1,5 миллиона долларов.