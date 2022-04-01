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Япония прокомментировала новый порядок оплаты за газ из России

Минэкономики Японии заявило, что новый порядок оплаты за газ из России не затронет страну

Япония прокомментировала новый порядок оплаты за газ из России, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

По информации агентства, Минэкономики заявило, что новые правила не затронут Японию, поскольку они не касаются поставок сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в страну. В ведомстве считают, что изменения не должны оказать никакого влияния на поставки сырья в страну и на оплату за него. «Природный газ, обозначенный в порядке оплаты, поставляемый в рамках действующих контрактов по газопроводам в Европу. Это не затрагивает импортируемый Японией СПГ, поэтому мы считаем, что влияния на поставки и способы оплаты не будет», — пояснил представитель ведомства ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Согласно указу, чтобы приобрести российский природный газ такие государства должны будут открыть в банках России рублевые счета, с них будет вестись оплата за голубое топливо. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля.

О прекращении продажи газа за доллары и евро Путин объявил 23 марта. Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказывается от выполнения требований России.

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Марина Совина
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