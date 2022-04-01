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ОСАГО подешевеет для безаварийных водителей

С 1 апреля максимальная скидка по ОСАГО за безаварийное вождение составит 54%

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

С 1 апреля 2022 года в России поменялась система коэффициентов «бонус-малус» (КБМ, скидки за безаварийную езду) при расчете цены полиса ОСАГО. Об этом пишет агентство «Прайм».

Теперь минимально возможный КБМ равен 0,46. Таким образом, максимальная скидка для водителей, которые в 2022 году не совершат ни одной аварии, увеличится и составит 54 процента. Как отметил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, данная мера позволит не только «поддержать автовладельцев, но и станет дополнительным экономическим стимулом к снижению аварийности на дорогах».

В то же время «автогражданка» подорожает на 60 процентов для водителей, попавших по собственной вине в ДТП более трех раз в год.

Ранее начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга страховой компании «МАКС» Евгений Попков рассказал, как можно снизить стоимость ОСАГО. Прежде всего стоит потратить время и сравнить предложения различных страховщиков, посоветовал эксперт.

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Ксения Назарова
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