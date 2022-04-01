Озон оказался опасным парниковым газом

Nature Climate Change: озон оказался одним из самых опасных парниковых газов

Ученые Университета Рединга в Великобритании показали, что озон может являться одним из самых опасных парниковых газов и его влияние на климат гораздо сильнее, чем считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Команда использовала модели для имитации изменений уровней озона в верхних и нижних слоях атмосферы в период с 1955 по 2000 год, чтобы изолировать их от других факторов. Изменение уровня озона в верхних и нижних слоях атмосферы было причиной почти трети потепления океанских вод, граничащих с Антарктидой, во второй половине XX века.

Это моделирование раскрыло, что уменьшение содержания озона в верхних слоях атмосферы и увеличение в нижних слоях атмосферы способствовали потеплению, наблюдаемому в верхнем слое океанских вод толщиной два километра в приполярных широтах за счет общего увеличения выбросов парниковых газов. Это было неожиданно, потому что увеличение содержания озона в тропосфере в основном рассматривается как фактор воздействия на климат в Северном полушарии, поскольку именно там происходит основное загрязнение.

Озон образуется в верхних слоях атмосферы в результате взаимодействия молекул кислорода и УФ-излучения. В нижних слоях атмосферы он образуется в результате химических реакций между загрязняющими веществами, такими как выхлопные газы автомобилей и другие выбросы.