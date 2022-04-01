Генеральный поставщик сырья на АЦБК построит лесопитомник в Пинежском районе

Группа компаний «Титан» объявила о строительстве еще одного тепличного хозяйства

Партнер и генеральный поставщик сырья на Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) — Группа компаний «Титан» объявила о строительстве еще одного тепличного хозяйства. Сеянцы с закрытой корневой системой (ЗКС) для лесовосстановительных нужд холдинга в ближайшее время начнут выращивать в Пинежском районе, говорится в сообщении АЦБК.

С 2014 года ГК «Титан» выращивает сеянцы хвойных пород в 11 теплицах в Няндомском районе Архангельской области.

Ежегодно в лесовосстановление холдинг инвестирует более 100 миллионов рублей.

В прошлом году компания воспроизвела лес на площади 21,5 тысячи гектаров, что на 15 процентов больше, чем планировали изначально. На лесных угодьях посадили более 3 миллионов деревьев.

Приоритетной задачей для ГК «Титан» является увеличение объемов искусственного лесовосстановления с использованием сеянцев с ЗКС. Помимо лесовосстановительных мероприятий, предприятия холдинга занимаются уходом за посадками прошлых лет. В 2021 году агротехнический и лесохозяйственный уходы за хвойными культурами провели на площади 2,6 тысячи гектаров, рубки ухода и осветления в молодняках выполнили на 3 тысячи гектаров лесных участков.

Ежегодный рост объемов рубок ухода — результат планомерной работы по переходу на интенсивную модель лесопользования. В холдинге подчеркивают, что это важный этап ведения ответственного и эффективного лесного хозяйства. В условиях доминирования естественного лесовозобновления, рубки ухода являются единственным оптимальным вариантом формирования лесных насаждений целевых древесных пород из молодняков естественного происхождения. На искусственно восстановленных лесных площадях отсутствие ухода приводит к гибели более чем половины сеянцев сосен и елей, подчеркивают эксперты.

Сегодня холдинг является одним из лидеров добровольной лесной сертификации в России. Площадь лесов, сертифицированных FSC (FSC License Code: FSC-C016977®), превышает 5 миллионов гектаров.

Несмотря на то, что с 8 апреля FSC International приостановило действие всех торговых сертификатов в России и Беларуси, в ГК «Титан» подчеркнули, что отделяют политику от ответственного лесопользования, поэтому холдинг продолжит вести хозяйственную деятельность в строгом соответствии с международными экологическими стандартами: рационально используя природные ресурсы, с заботой о сохранении биологического разнообразия и лесов высокой природоохранной ценности, и, конечно, занимаясь восстановлением лесов самыми современными методами.

Группа компаний «Титан» входит в пятерку крупнейших операторов лесосырья в России. Площадь арендованных холдингом лесов составляет 6 млн. га, которые располагаются не только в Архангельской области, но и в Вологодской и Республике Коми.

В настоящее время предприятие ежегодно поставляет на Архангельский ЦБК около 4 миллионов кубометров лесосырья.

В рамках выстроенной вертикально-интегрированной структуры лесные участки в аренде Архангельского ЦБК и ГК «Титан» насчитывают 5,3 миллиона кубометров расчётной лесосеки.

