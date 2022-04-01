Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Москве

Пассажирский лайнер совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа гидросистемы

Пассажирский самолет совершил аварийную посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно предварительной информации, авиалайнеру пришлось экстренно приземлиться после того, как сработал датчик отказа гидросистемы.

Уточняется, что самолет A-320 следовал по маршруту Новосибирск — Москва. Пилот успешно посадил воздушное судно в столичной авиагавани в 19:08.

Ранее в апреле авиакомпания Nordwind получила сообщения о «минировании» самолета, летящего из Уфы в Калининград.