Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Москве
Пассажирский лайнер совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа гидросистемы
Пассажирский самолет совершил аварийную посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно предварительной информации, авиалайнеру пришлось экстренно приземлиться после того, как сработал датчик отказа гидросистемы.
Уточняется, что самолет A-320 следовал по маршруту Новосибирск — Москва. Пилот успешно посадил воздушное судно в столичной авиагавани в 19:08.
Ранее в апреле авиакомпания Nordwind получила сообщения о «минировании» самолета, летящего из Уфы в Калининград.