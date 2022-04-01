Стало известно об угрозе взрыва летящего в Калининград самолета

Авиакомпания Nordwind получила сообщения о «минировании» самолета, летящего в Калининград

Авиакомпания Nordwind получила сообщения о «минировании» самолета, летящего из Уфы в Калининград, передает ТАСС.

Об угрозе взрыва стало известно из анонимных писем, которые поступили сразу на несколько адресов, в том числе на электронную почту аэропорта Храброво.

В настоящий момент воздушное судно находится в воздухе. По прибытии его проверят экстренные службы, уточнили в дирекции Храброво.

Ранее в марте от неизвестного поступила информация о «минировании» самолета, следующего по маршруту Ереван — Москва. После посадки лайнер проверили кинологи, взрывное устройство не было обнаружено.