Стало известно об угрозе взрыва на рейсе из Еревана в Москву

Неизвестный сообщил о «минировании» рейса Ереван — Москва

Неизвестный сообщил о «минировании» самолета, следующего по маршруту Ереван — Москва. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Об угрозе взрыва стало известно из анонимного письма, которое поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево. В настоящий момент воздушное судно находится в полете, после посадки его проверят кинологи.

Ранее, 17 марта, поступила информация об угрозе взрыва российского самолета, летевшего из Москвы в Ереван. Анонимное сообщение о «минировании» воздушного судна также пришло на электронную почту Шереметьево.