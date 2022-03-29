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Стало известно об угрозе взрыва на рейсе из Еревана в Москву

Неизвестный сообщил о «минировании» рейса Ереван — Москва

Фото: Jan Woitas / globallookpress.com

Неизвестный сообщил о «минировании» самолета, следующего по маршруту ЕреванМосква. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Об угрозе взрыва стало известно из анонимного письма, которое поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево. В настоящий момент воздушное судно находится в полете, после посадки его проверят кинологи.

Ранее, 17 марта, поступила информация об угрозе взрыва российского самолета, летевшего из Москвы в Ереван. Анонимное сообщение о «минировании» воздушного судна также пришло на электронную почту Шереметьево.

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Мария Гейн
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