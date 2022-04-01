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Стало известно о жесткой позиции Британии по договоренностям России и Украины

The Times: Великобритания рекомендует Украине пока не заключать соглашение с Россией
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания придерживается более жесткой позиции, чем США, Франция и Германия, по вопросу заключения договоренностей между Россией и Украиной. Об этом пишет издание The Times, передает ТАСС.

По словам источника британского издания в правительстве, Лондон выражает обеспокоенность тем, что другие западные страны готовы к тому, чтобы подтолкнуть Киев на уступки Москве. В Британии не стремятся добиться подписания соглашения между двумя странами в краткосрочной перспективе, так как считают, что Украина должна находиться в максимально сильной позиции для заключения подобных договоренностей, объяснил собеседник The Times.

Помимо этого, он добавил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддерживает усиление санкционного давления на Москву до тех пор, пока российские военные не покинут Украину.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны демонстрируют нежелание вводить новые антироссийские санкции. Он уточнил, что в некоторых странах наблюдается усталость от данных мер воздействия на Москву, а также нежелание вводить дополнительные санкции, которые могли бы нанести удар по экономике России.

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Марина Совина
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