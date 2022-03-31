В МИД Украины увидели усталость некоторых стран от антироссийских санкций

Глава МИД Украины Кулеба заявил о нежелании ряда стран вводить новые санкции против России

Некоторые страны демонстрируют нежелание вводить новые антироссийские санкции. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире польского телеканала ТВН24.

Он уточнил, что в некоторых странах наблюдается усталость от данных мер воздействия на Москву, а также нежелание вводить дополнительные санкции, которые могли бы нанести удар по экономике России. В частности, он выразил разочарование позицией венгерских властей. По мнению дипломата, она не только противоречит интересам Украины, но и интересам Центральной Европы.

При этом Кулеба отметил, что Польша к таким странам не относится. По словам главы украинского МИД, она находится «в первых рядах в деле усиления давления на Россию».

Украина призывает к новым санкциям

Кулеба также добавил, что Киев работает с такими странами «над тем, чтобы преодолеть эту усталость». Дипломат подчеркнул, что, несмотря на благодарность украинцев за ограничения против России, дополнительные санкции необходимы.

О том, что со странами Европейского союза стало все труднее договариваться о санкциях против России из-за ситуации вокруг Украины, Кулеба заявлял и до этого. Он пояснил, что, когда Россия начала проводить спецоперацию на Украине, Евросоюз «быстро и энергично» отреагировал, введя пакет санкций. Однако, в последнее время отмечается некоторое замедление процесса принятия решений, добавил дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада усилить санкции против России. Он призвал не допускать в международные порты российские корабли и прекратить вести любой бизнес с Москвой. Украинский лидер также добавил, что рассчитывает на дальнейшую помощь Австралии.

Нам нужны новые санкции против России, мощные санкции до тех пор, пока она не прекратит шантажировать другие страны своими ядерными ракетами Владимир Зеленский президент Украины

На призыв отреагировали не все

Ранее власти Венгрии отвергли призыв Киева отказаться от нефти и газа из России и не разрешили поставки оружия украинской стороне через территорию страны. Как пояснил глава венгерского МИД Петер Сийярто, правительство не желает рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа и не хочет, чтобы граждане «расплачивались за войну».

Отказ от российского газа и нефти также не поддержала Сербия. Президент страны Александр Вучич заявил, что такое решение стало бы «выстрелом в ногу» для Европы. Он напомнил, что Москва была на стороне Белграда, когда сербов хотели провозгласить геноцидным народом в 2015 году, и наложила вето на соответствующую резолюцию в Совбезе ООН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подтвердил отказ Анкары от присоединения к антироссийскому санкционному режиму. Он также признал невозможность присоединения Турции к санкциям на поставки энергоресурсов из России и напомнил о строительстве совместной АЭС «Аккую».

Санкционное давление на Москву продолжается

31 марта власти США анонсировали очередные санкции против организаций из России и Белоруссии. По словам директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, в ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы. Она пояснила, что попавшие в список организации не смогут получать технологии из США без лицензии.

120 организаций попали в новый санкционный список Минторга США

Кроме того, в разговоре с Кулебой глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж продолжит оказывать санкционное давление на Москву. Он заверил дипломата, что французская сторона выступает за немедленное прекращение огня на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели санкции против России. Кроме того, многие иностранные компании приостановили работу в России.