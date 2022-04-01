Россия запросит данные СВР о попытках Украины скрыть информацию о пытках пленных

СК РФ запросит данные СВР о попытках Украины скрыть информацию о пытках российских пленных

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил запросить данные Службы внешней разведки (СВР) о попытках Украины скрыть информацию о пытках российских военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Председатель СК РФ поручил следователям центрального аппарата оперативно запросить данные Службы внешней разведки о действиях украинских силовиков, направленных против российских военнослужащих, и дать правовую оценку действиям националистов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ведомство примет все меры для установления и привлечения к ответственности всех причастных.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что представители Киева пообещали принять самые жесткие меры против тех, кто пытал пленных военнослужащих России. Также он охарактеризовал такие издевательства и пытки как военные преступления. По данным следствия, в интернете появились кадры, на которых пленным прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. Сообщалось, что это произошло на одной из баз украинских военнослужащих в Харьковской области.