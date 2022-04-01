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Власти США уличили в расовой предвзятости из-за гостеприимства к украинцам

Independent: африканские беженцы уличили США в расовой предвзятости из-за приема украинцев

Фото: Jorge Duenes / Reuters

Беженцы из африканских стран уличили власти США в расовой предвзятости из-за гостеприимного приема десятков тысяч украинцев, спасающихся от боевых действий. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, в то время как американская сторона готова принимать все больше выходцев из Украины, Вашингтон продолжает депортировать из страны африканских и карибских беженцев. Отмечается, что мигрантов возвращают в нестабильные регионы, где они сталкивались с изнасилованиями, пытками и произволом полиции.

Глава Центра иммиграционной политики США при Калифорнийском университете в Сан-Диего Том Вонг отметил, что расовые предрассудки политиков США стали очевидными. «США без колебаний отреагировали, предоставив гуманитарную защиту преимущественно белым и европейским беженцам», — уточнил он. При этом, по его словам, представители других рас из стран Африки, Азии и Ближнего Востока остаются в опасности.

26 марта сообщалось, что президент США Джо Байден посетил пункт приема беженцев с Украины на национальном стадионе Варшавы. Американский лидер встретился и пообщался беженцами, а также с помогающими им волонтерами.

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Виктория Кондратьева
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