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Медики Росгвардии помогли пострадавшей при обстреле девочке в Киевской области

Медики Росгвардии спасли 16-летнюю девочку, раненую под обстрелом в Киевской области

Кадр: Росгвардия

Росгвардейцы пришли на помощь 16-летней девочке, получившей ранение в результате обстрела в Киевской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В населенном пункте Раковка к российским военнослужащим обратилась мать пострадавшей. Девочку эвакуировали в безопасное место, где старший лейтенант медицинской службы М. Чабдаров и старший сержант А. Мисархаджиев приняли экстренные меры по спасению жизни ребенка.

После чего росгвардейцы доставили пострадавшую для дальнейшего лечения и реабилитации в полевой госпиталь, расположенный на окраине поселка Любянка Киевской области. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.

30 марта сообщалось, что в Херсонской области пострадавшим от обстрела детям помогли военные медики Росгвардии, их спасли и эвакуировали из опасной зоны. От разрыва снаряда получили ранения два несовершеннолетних мальчика, жители села Давыдов Брод. Одному из них 15 лет, он получил сквозное проникающее ранение брюшной полости; второму — 12 лет, у него рваные осколочные раны правой кисти и головы. После оказания первой помощи их отправили на лечение и реабилитацию в больницу, расположенную в поселке Великая Александровка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. После этого ряд западных стран ввели санкции против Москвы.

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Любовь Ширижик
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