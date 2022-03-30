Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Херсонской области медики Росгвардии помогли двум раненым школьникам

Военные медики Росгвардии спасли двоих украинских школьников, раненых в Херсонской области

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Херсонской области пострадавшим от обстрела детям помогли военные медики Росгвардии, их спасли и эвакуировали из опасной зоны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

От разрыва снаряда получили ранения два несовершеннолетних мальчика, жители села Давыдов Брод. Одному из них 15 лет, он получил сквозное проникающее ранение брюшной полости; второму — 12 лет, у него рваные осколочные раны правой кисти и головы. Специалисты группы медицинского обеспечения воинского подразделения Южного округа Росгвардии оказали пострадавшим экстренную помощь. Капитан медицинской службы Вольский стабилизировал состояние детей.

Раненых отправили на лечение и реабилитацию в больницу, расположенную в поселке Великая Александровка. Сейчас их жизнь вне опасности, заверили в Росгвардии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. После этого ряд западных стран ввели санкции против Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
«Газпром» объяснил падение до нуля поставок по газопроводу «Ямал-Европа»
Samsung убрала букву Z из названия своих смартфонов
Древнейшие мумии оказались под риском исчезновения из-за глобального потепления
В России госпитализировали 4299 пациентов с коронавирусом
Названы снижающие иммунитет при омикроне продукты
Вяльбе высказалась об отношении иностранцев к российским спортсменам
Кот Пузик спас жителей пятиэтажки в Саратове
Предполагаемый финансист банды Цапков скрылся на Украине и сработался с СБУ
Британия решила ограничить техосмотр самолетов и яхт бизнесменов из России
Популярная в 2000-х прическа вновь стала трендом у знаменитостей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.