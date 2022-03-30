В Херсонской области медики Росгвардии помогли двум раненым школьникам

Военные медики Росгвардии спасли двоих украинских школьников, раненых в Херсонской области

В Херсонской области пострадавшим от обстрела детям помогли военные медики Росгвардии, их спасли и эвакуировали из опасной зоны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

От разрыва снаряда получили ранения два несовершеннолетних мальчика, жители села Давыдов Брод. Одному из них 15 лет, он получил сквозное проникающее ранение брюшной полости; второму — 12 лет, у него рваные осколочные раны правой кисти и головы. Специалисты группы медицинского обеспечения воинского подразделения Южного округа Росгвардии оказали пострадавшим экстренную помощь. Капитан медицинской службы Вольский стабилизировал состояние детей.

Раненых отправили на лечение и реабилитацию в больницу, расположенную в поселке Великая Александровка. Сейчас их жизнь вне опасности, заверили в Росгвардии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. После этого ряд западных стран ввели санкции против Москвы.