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Цена сжиженного газа в Сербии достигла максимума

Цена сжиженного газа в Сербии достигла максимума и составляет около 0,86 евро за литр

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Цена сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Сербии достигла максимума и составляет 102 динара (около 0,86 евро) за литр. Об этом заявил глава Ассоциации СУГ Сербии Иван Брайович в беседе с агентством Танюг.

«Украинский кризис привел к подорожанию природного газа и сырой нефти до рекордного уровня, поэтому цена СУГ, который получается их переработкой, превзошла все рекорды», — отметил он.

По словам Брайовича, каждый год Сербией производится около 105 тысяч тонн сжиженного газа, еще 50 тысяч тонн страна импортирует. Он добавил, что страна зависит от поставок и не может изолировать собственную ценовую конъюнктуру от международной.

Брайович предупредил, что в предстоящие месяцы следует ожидать дальнейшего подорожания сжиженного углеводородного газа в стране. Он подчеркнул, что цены будут зависеть от украинского кризиса и стоимости нефти.

25 марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что возможный отказ от нефти и газа из России стал бы «выстрелом в ногу» для Европы. Он указал на то, что альтернативные источники газа не имеют достаточного объема топлива для потребностей Европы.

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Марина Совина
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