Восемь человек погибли в результате аварии на шахте в Сербии

Восемь человек погибли, двадцать пострадали из-за обрушения угольной шахты в Сербии

На шахте по добыче бурого угля в окрестностях города Соко-Баня на юге Сербии произошла авария. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сербское радио и телевидение.

По информации агентства, в результате частичного обрушения угольной шахты восемь человек погибли и 20 получили ранения. Точных данных о числе горняков, оставшихся под землей, на данный момент нет. На месте аварии проводят спасательную операцию.

29 марта сообщалось, что землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии. По заявлению спасателей, из шахты Денисовская Нерюнгринского района на поверхность были выведены 72 человека. В результате происшествия никто не пострадал.