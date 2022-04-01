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Огромный осетр утащил против течения каяк с поймавшим его рыболовом

Канадец Брейден Рауз поймал осетра с головой в рост человека

Кадр: adventureswbraedenandsid / TikTok

Канадец Брейден Рауз поймал огромного осетра с головой, сравнимой по величине с ростом человека. Об этом сообщает CTV News.

Рауз и его возлюбленная Сидни Козеленко рыбачили на реке Фрейзер в канадской провинции Британская Колумбия. Когда рыба клюнула, они сразу поняли, что на крючке что-то крупное. «Это было ясно, потому что, когда я тянул, она не сдвинулась с места, даже не шелохнулась, а потом понеслась», — вспоминает рыболов.

Рауз прыгнул в каяк, надеясь вытащить рыбу из воды, но огромный осетр не желал сдаваться. Он поплыл сначала по течению, затем против течения и утащил каяк с рыболовом за собой. Когда Козеленко поняла, что происходит, она бросилась на выручку на другой лодке.

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Связав каяки веревкой, женщина принялась грести к берегу. Тем временем Роуз продолжал бороться со своим уловом. Справиться с рыбой удалось лишь спустя полчаса. Оказалось, что длина осетра составляет 2,6 метра, а вес — 159 килограммов. «Взгляните на его голову, она такая большая — больше моего тела», — утверждает Рауз.

Сфотографировавшись с добычей, Рауз и Козеленко отпустили осетра на волю.

В 2021 году сообщалось, что на реке Фрейзер сняли на видео 158-килограммового осетра, выпрыгнувшего из воды на глазах у рыбаков.

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Олег Парамонов
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