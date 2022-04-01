Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский тренер избил ребенка на занятии и попал на видео

В Новосибирске тренер избил ребенка во время тренировки и попал на видео

В Заельцовском районе Новосибирска мужчина избивал 12-летнего ребенка во время тренировки. Кадры случившегося публикуют «Известия».

На них видно, как ребенка во время занятия спортивной гимнастикой бьет российский тренер. Качество выполнения упражнения на перекладине, ему, видимо, не нравится, поэтому мужчина бьет ребенка по голове, из-за чего тот падает. Потом он с агрессией что-то объясняет ученику, держа его за голову.

Видеозапись также зафиксировала, как в спортивном зале мужчина подходит к воспитаннику, валит его на пол и дергает за руки и за ноги, ребенок пытается от него убежать.

На сайте регионального управления Следственного комитета (СК) говорится, что ведомство начало проверку.

Ранее в подмосковных Люберцах тренер по боксу Евгений Герасимов избил подопечного и его отца за отказ от тренировок. Мужчина, являющийся бывшим сотрудником ОМОНа, сломал отцу боксера челюсть.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Камеры зафиксировали момент обстрела нефтебазы в Белгороде вертолетами ВСУ
В обстрелянную ВСУ Белгородскую область поставят бензин из соседних регионов
Восемь человек погибли в результате аварии на шахте в Сербии
Минобороны сообщило о захвате модернизированных украинских танков Т-64
Инвестор назвал эффективные методы сбережения денег
Раскрыта личность тайного возлюбленного Деми Мур
В МИД рассказали об экономии от выхода России из Совета Европы
Мосбиржа захотела вернуть клиентов из части иностранных государств
Минобороны сообщило о поражении 52 военных объектов Украины
Ведущая Первого канала прокомментировала отъезд Урганта из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.