Российский тренер избил ребенка на занятии и попал на видео

В Новосибирске тренер избил ребенка во время тренировки и попал на видео

В Заельцовском районе Новосибирска мужчина избивал 12-летнего ребенка во время тренировки. Кадры случившегося публикуют «Известия».

На них видно, как ребенка во время занятия спортивной гимнастикой бьет российский тренер. Качество выполнения упражнения на перекладине, ему, видимо, не нравится, поэтому мужчина бьет ребенка по голове, из-за чего тот падает. Потом он с агрессией что-то объясняет ученику, держа его за голову.

Видеозапись также зафиксировала, как в спортивном зале мужчина подходит к воспитаннику, валит его на пол и дергает за руки и за ноги, ребенок пытается от него убежать.

На сайте регионального управления Следственного комитета (СК) говорится, что ведомство начало проверку.

Ранее в подмосковных Люберцах тренер по боксу Евгений Герасимов избил подопечного и его отца за отказ от тренировок. Мужчина, являющийся бывшим сотрудником ОМОНа, сломал отцу боксера челюсть.