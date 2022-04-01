Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

H&M пообещала остановить сексуальное насилие в цехах после убийства сотрудницы

H&M пообещала остановить насилие на фабриках Индии после убийства сотрудницы начальником

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) пообещала остановить насилие в швейных цехах в Индии после убийства одной из своих сотрудниц. Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что H&M подписала юридически обязывающее соглашение с одним из своих крупнейших индийских поставщиков одежды. Согласно документу, шведская компания обязуется остановить сексуальное насилие и домогательства в отношении женщин в производственных цехах. Данное решение было принято после убийства 20-летней работницы швейной фабрики Джейасре Катиравель ее начальником в 2021 году.

Сообщается, что мужчина признался в убийстве девушки и ожидает суда. В то же время семья жертвы утверждает, что она также была изнасилована перед смертью и подвергалась сексуальным домогательствам и запугиванию на работе за несколько месяцев до гибели.

Материалы по теме:
«Тебе раздвигают ноги и достают нож» Как африканка в детстве пережила обрезание, бежала с родины и стала великой моделью
«Тебе раздвигают ноги и достают нож»Как африканка в детстве пережила обрезание, бежала с родины и стала великой моделью
13 января
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям» Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
30 сентября

Известно, что в соответствии с условиями соглашения, все рабочие и руководители должны будут пройти обучение по вопросам гендерного насилия. Кроме того, на предприятия будут нанимать сотрудниц в качестве «наблюдательниц за производством», которые обеспечат защиту женщин, получивших возможность анонимно сообщать о сексуальных домогательствах в независимую комиссию.

«Наш главный приоритет — убедиться, что женщины в наших цехах находятся в безопасности, а для этого они должны иметь возможность быть увиденными и услышанными и чувствовать себя вправе сообщить, если что-то идет не так», — заявил директор компании по производству одежды в Индии Eastman Exports Субхаш Тивари.

Ранее в марте крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) объявила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. «H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов и коллег», — говорится в заявлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Песков опроверг информацию о раке у Путина
Российский газ перестал поступать из Польши в Германию
В ЕС решили предупредить Пекин об ущербе глобальному статусу КНР из-за России
Женщина влюбилась в заключенного и сделала на груди татуировку с его именем
Средняя стоимость квартиры в новостройке в Москве превысила 19 миллионов рублей
Стало известно о еще одном обстрелянном предприятии в Белгороде
В России после падения наледи с крыши умерла школьница
Представители Украины требовали исключить Россию из ФИФА
В Петербурге задержали похищавших у мужчин деньги на свиданиях аферисток
Производитель ракетных двигателей поможет создать мотор для Sukhoi Superjet 100
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.