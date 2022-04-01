H&M пообещала остановить сексуальное насилие в цехах после убийства сотрудницы

H&M пообещала остановить насилие на фабриках Индии после убийства сотрудницы начальником

Крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) пообещала остановить насилие в швейных цехах в Индии после убийства одной из своих сотрудниц. Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что H&M подписала юридически обязывающее соглашение с одним из своих крупнейших индийских поставщиков одежды. Согласно документу, шведская компания обязуется остановить сексуальное насилие и домогательства в отношении женщин в производственных цехах. Данное решение было принято после убийства 20-летней работницы швейной фабрики Джейасре Катиравель ее начальником в 2021 году.

Сообщается, что мужчина признался в убийстве девушки и ожидает суда. В то же время семья жертвы утверждает, что она также была изнасилована перед смертью и подвергалась сексуальным домогательствам и запугиванию на работе за несколько месяцев до гибели.

Известно, что в соответствии с условиями соглашения, все рабочие и руководители должны будут пройти обучение по вопросам гендерного насилия. Кроме того, на предприятия будут нанимать сотрудниц в качестве «наблюдательниц за производством», которые обеспечат защиту женщин, получивших возможность анонимно сообщать о сексуальных домогательствах в независимую комиссию.

«Наш главный приоритет — убедиться, что женщины в наших цехах находятся в безопасности, а для этого они должны иметь возможность быть увиденными и услышанными и чувствовать себя вправе сообщить, если что-то идет не так», — заявил директор компании по производству одежды в Индии Eastman Exports Субхаш Тивари.

Ранее в марте крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) объявила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. «H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов и коллег», — говорится в заявлении.