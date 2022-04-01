Авиакомпания «Победа» откажется от полетов из Шереметьево и переедет во Внуково с 8 апреля

С 8 апреля российская авиакомпания «Победа» временно откажется от программы полетов из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление перевозчика.

Так, лоукостер переедет во Внуково и будет выполнять московские рейсы только из него. В пресс-службе уточнили, что авиакомпания «Аэрофлот», которой принадлежит «Победа», сохранит долю группы в общих производственных объемах и перевозках пассажиров международного аэропорта Шереметьево. Это будет сделано за счет расширения собственной полетной программы.

Ранее, в марте, бывший гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков предсказал двукратный рост цен на авиабилеты по России. По мнению Калмыкова, в текущих условиях авиакомпании не могут позволить себе летать ниже себестоимости.