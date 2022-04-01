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Путин обсудил с Совбезом предотвращение угроз внутренней безопасности

Путин обсудил с Совбезом новые меры по предотвращению внутренних угроз в России

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России обсудил вопрос предотвращения угроз внутренней безопасности, передает ТАСС.

«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности», — заявил глава государства во время открытия оперативного совещания.

После этого он предоставил слово для доклада министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Ранее Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совбезе четырех человек, среди которых сотрудники институтов Российской академии наук (РАН). По данным РИА Новости, все четверо в начале марта подписали заявление по снижению рисков конфронтации между Россией и НАТО в Европе.

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Никита Абрамов
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