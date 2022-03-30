Путин исключил четырех человек из научного совета при Совбезе

Президент России Путин исключил из научного совета при Совбезе сотрудников институтов РАН

Президент России Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совбезе четырех человек, среди которых сотрудники институтов Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ.

Указ об исключении экспертов датирован 28 марта 2022 года.

Из научного совета исключены директор Института Европы Алексей Громыко, директор центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александр Никитин, главный научный сотрудник института США и Канады РАН Александр Панов и научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

По данным агентства, все четверо в начале марта подписали заявление по снижению рисков конфронтации между Россией и НАТО в Европе.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что власти России разрабатывают проект указа президента Владимира Путина об ответных мерах визового характера для недружественных стран.

По словам дипломата, в фокусе внимания Москвы находится выработка и законодательное обеспечение ответных мер на действия США и их сателлитов. Директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский отмечал, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры на западные санкции.