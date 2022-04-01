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ФСБ и таможня пресекли контрабанду янтаря на 54 миллиона рублей

В Шереметьево задержали партию янтаря, которую под видом камня пытались вывезти в Китай

Фото: Globallookpress.com

Сотрудники калининградской таможни и регионального ФСБ пресекли попытку контрабанды 245,3 килограмма янтаря. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, груз на общую сумму свыше 54 миллионов рублей собирались вывезти на самолете в Китай. Для этого компания при декларировании товара выдала янтарь за обработанный камень. Партия была задержана в аэропорту Шереметьево в Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда») УК РФ. Компании грозит штраф от 50 000 до 300 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

23 марта сообщалось, что в Шереметьево задержали гражданку Китая, которая пыталась провезти в Россию незадекларированные товары на общую сумму 6,5 миллиона рублей.

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Владимир Седов
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