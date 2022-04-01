Российский адвокат с сыном ограбили прохожего в Москве

Тульский адвокат с сыном избили прохожего в Москве и отобрали куртку, возбуждено дело

В Москве адвокат из Тульской области 53-летний Александр Цюпко и его 30-летний сын Антон ограбили прохожего и скрылись. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, преступление совершено на улице Матроса Железняка. Находящиеся в состоянии алкогольного опьянения Цюпко и сын без всякого повода напали на мужчину. Они нанесли ему не менее 24 ударов кулаками и ногами по голове и телу, а затем отобрали куртку, в которой были банковские карты, небольшая сумма наличных и документы. Также подозреваемые похитили у потерпевшего телефон стоимостью 15,6 тысячи рублей. Он просил их вернуть ему вещи, но те убежали.

Потерпевший получил множественные ссадины и синяки. Против адвоката и его сына возбуждено уголовное дело о грабеже и побоях.