Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве выведут из работы более 5000 ковидных коек

Заммэра Москвы Ракова заявила, что в столице выведут из работы более 5000 ковидных коек

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве выведут из работы с COVID-19 более 5000 тысяч коек. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, в столице продолжат работать более трех тысяч ковидных коек в 11 больницах. Она отметила, что это было сделано из-за улучшения эпидемиологической обстановки в городе.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля

«Сейчас мы возвращаем из работы с пациентами с коронавирусной инфекцией порядка 5 тысяч коек. Большую часть из них мы консервируем — это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц», — объяснила заммэра.

Ракова заверила, что если ситуация потребует, то в столице вновь развернут более 22 тысяч коек для приема пациентов с коронавирусной инфекций.

«На сегодняшний день свободно более 95 процентов коечного фонда обсервационных центров», — заключила она.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве пройдут клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей 6-11 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Первая в Евросоюзе страна полностью отказалась от российского газа
Фото студенческой комнаты в СССР заинтересовало россиян
В Москве выведут из работы более 5000 ковидных коек
Кириенко заявил о возможности вывести воспитательную работу на новый уровень
Захарова прокомментировала авиаудар по нефтебазе в Белгороде
В ДТП на российской трассе погибли четыре человека
Антигуа и Барбуда выразило готовность арестовать яхты Абрамовича
В «Спартаке» оценили идею приглашения Черышева
Минобороны сообщило об уничтожении «Искандером» штаба обороны в Харькове
В Италии заявили о готовности стать гарантом нейтралитета Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.