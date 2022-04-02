В Москве выведут из работы более 5000 ковидных коек

Заммэра Москвы Ракова заявила, что в столице выведут из работы более 5000 ковидных коек

В Москве выведут из работы с COVID-19 более 5000 тысяч коек. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, в столице продолжат работать более трех тысяч ковидных коек в 11 больницах. Она отметила, что это было сделано из-за улучшения эпидемиологической обстановки в городе.

«Сейчас мы возвращаем из работы с пациентами с коронавирусной инфекцией порядка 5 тысяч коек. Большую часть из них мы консервируем — это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц», — объяснила заммэра.

Ракова заверила, что если ситуация потребует, то в столице вновь развернут более 22 тысяч коек для приема пациентов с коронавирусной инфекций.

«На сегодняшний день свободно более 95 процентов коечного фонда обсервационных центров», — заключила она.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве пройдут клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей 6-11 лет.