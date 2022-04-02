В Турции произошел сильный лесной пожар

Сильный лесной пожар произошел на северо-западе Турции в районе Байрамич

Сильный лесной пожар произошел на северо-западе Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Dunya.

Отмечается, что пожар вспыхнул в районе Байрамич в Чанаккале. Он усилился из-за ветра. «Бригады лесоуправления реагируют на пожар, который угрожает прилегающим жилым районам», — пишет издание. В администрации города сообщили, что огонь пока не удалось взять под контроль.

Ранее руководитель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин заявил, что Бурятия, Иркутская область, а также Якутия являются самыми сложными в плане лесных пожаров регионами в России. Он объяснил, что тушить огонь там сложно из-за отсутствия доступа для специальной техники. По словам Нагибина, ежегодные пожары в России уже стали неизбежны.