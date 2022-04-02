Путин наградит спасших людей из упавшего Ми-8 инспекторов на Камчатке

Путин наградит пятерых сотрудников заповедника, спасших людей из упавшего Ми-8 на Камчатке

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников заповедника, которые спасли восемь человек из рухнувшего вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов.

«Нисколько не сомневался, когда подавал прошение наградить инспекторов. И вот президент подписал соответствующий указ! Герои! Безмерно горжусь такими сотрудниками!», — говорится в пресс-службе.

Награды «За спасение погибавших» получат государственный инспектор резервата Алексей Бецелев, участковый государственный инспектор Евгений Денгес, техник Алексей Крутиков, государственный инспектор Константин Лукашевский и государственный инспектор Александр Марандыкин.

Вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро 12 августа 2021 года.В момент падения воздушного судна на борту находилось 16 человек, среди которых были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также трое членов экипажа. Восьмерым путешественникам удалось выжить и добраться до берега. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.