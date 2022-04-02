Путин разрешил полное госфинансирование российских фильмов

Владимир Путин разрешил 100-процентное госфинансирование отечественных фильмов

Теперь в России допускается стопроцентное госфинансирование производства и проката отечественных художественных и документальных фильмов. Советующие поправки в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» подписал президент России Владимир Путин.

Существующие ранее правила ограничивали объем государственного финансирования 70 процентами бюджета кинокартины. Цель нововведения — кардинально изменить положение дел в российском кинематографе, отмечается в пояснительной записке правительства к законопроекту. Меры поддержки приведут к увеличению производства отечественных фильмов, а также будет расширен спектр освещаемых кинематографистами проблем. Кроме того, предполагается «стимулировать художественное разнообразие и авторские техники производства уникальных анимационных фильмов».

«Это потрясающая новость, которая, конечно, дает очень большую надежду на то, что национальное кино будет набирать силу. Рыночные правила, по которым последние десятилетия играла вся наша киноиндустрия, привели к тому, что кино стало часто дрейфовать в сторону аттракциона либо светского развлечения, — комментирует режиссер, продюсер фильма «28 панфиловцев» Андрей Шальопа. — Как следствие — думающий зритель из кинотеатров стал вымываться, и глубокие, самобытные картины ушли в зону коммерческого риска. В них перестали вкладывать серьезные деньги».

По мнению режиссера, в конце концов, очень важная часть национальной культуры — кинематограф, которым СССР и Россия так гордились в прежние времена — совсем стала истончаться. «Я очень надеюсь, что поправки к закону, которые подписал президент Владимир Путин, — это новый путь к выздоровлению. Но нам всем — я имею в виду коллег по цеху — тоже надо будет очень сильно постараться. Я абсолютно убежден, что национальное кино обладает огромным потенциалом, и мы выйдем на новый уровень качества и глубины отечественного кинематографа», — добавил Андрей Шальопа.

С началом специальной военной операции России на Украине резко изменился кинематографический рынок нашей страны. Санкции против России в виде запрета дальнейшего проката и легального распространения картин объявили многие киностудии США.