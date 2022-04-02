В Белоруссии пообещали накормить «и себя, и россиян»

Премьер Белоруссии Головченко оценил обеспеченность продуктами: накормим себя и россиян

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» оценил обеспеченность республики продуктами. Он отметил, что страна готова снабжать не только внутренний рынок, но и импортировать продовольствие в Россию, передает РИА Новости.

«У нас по всем позициям, кроме эксклюзивного импорта — гречка, рис, цитрусовые — есть существенный профицит. Поэтому накормим и себя, и россиян», — пообещал глава правительства.

Головченко также ответил на вопрос об опасениях правительства, что после снятия ограничений на пересечение границы с Россией из Белоруссии могут быть вывезены недорогие продукты. По его словам, что-то вывезут, но это не приведет к перебоям в обеспечении населения республики.

Премьер-министр сообщил, что страна производит в 3,5 раза больше молочных продуктов, чем потребляет, и на 37-38 процентов больше мяса. Кроме того, планируется собрать около девяти миллионов тонн зерна и пять миллионов тонн сахарной свеклы в свете сложившейся на мировом рынке ситуации.

Головченко подчеркнул, что Белоруссии следует добиться повышения удоев молока, привеса скота, чтобы страна «была с хлебом, мясом и молоком». Все мотивированы собрать хороший урожай в 2022 году, резюмировал он.

Ранее белорусский премьер-министр сообщил, что Минск будет платить российскими рублями за нефть и газ России в 2022 году. Он отметил, что республика долго добивалась отвязки расчетов от доллара, поскольку это экономически выгоднее.

