Песков отказался считать врагами испугавшихся и покинувших Россию знаменитостей

Песков не считает врагами государства знаменитостей, испугавшихся и покинувших Россию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1» отказался считать врагами государства знаменитостей, которые испугались или не поняли спецоперацию России на Украине и покинули страну. Его слова приводит РИА Новости.

«Собчак, Ургант, Тодоренко — они же не враги государства… У нас есть люди, которые испугались, вот когда все началось — они испугались», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Песков добавил, что эти люди поступили по-разному, кто-то отправился в длительный отпуск, кто-то принял иное решение.

Главными врагами народа официальный представитель Кремля назвал тех, кто в публичном пространстве нападает на российских военных. По его словам, есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать на героев из числа военнослужащих.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

