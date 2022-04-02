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Матвиенко призвала добавить новый нерабочий день в календарь

Матвиенко призвала назначить 2 апреля нерабочим днем в честь Дня единения с Белоруссией

Фото: Globallookpress.com

День единения России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля, достоин чести стать нерабочим днем в календаре в обеих странах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в личном Telegram-канале.

«В этом году праздник выпал на выходные. Хотя, мне кажется, подчеркну, это мое мнение, день единения наших народов достоин занять место в календаре не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси. Ведь нашим гражданам действительно есть что праздновать», — призвала сенатор добавить новый красный день календаря.

Спикер Совфеда напомнила о памятной дате — 25 лет назад был дан старт интеграции двух государств. По ее мнению, этот праздник нужно назначить одним из главных, и он «должен встать в один ряд с Днем России и Днем народного единства».

Ранее Матвиенко выступила против национализации имущества ушедших из России западных компаний. Она уверена, что западным компаниям необходимо самим определиться, будут ли они продолжать работу в России или уйдут. «На этот счет у нас есть свои сценарии, свои предложения», — заявила она.

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Дмитрий Сотак
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