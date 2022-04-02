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Госдеп анонсировал визит Нуланд в Европу

Госдеп США сообщил, что Нуланд посетит Францию, ФРГ, Грецию, Кипр и Турцию с 2 по 9 апреля
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Reuters

Госдепартамент анонсировал замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Европу с 2 по 9 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

По информации американского внешнеполитического ведомства, Нуланд посетит Францию, Германию, Грецию, Кипр и Турцию, где обсудит, в частности, ситуацию вокруг Украины и санкции против России. При этом во Франции она встретится также с представителями Германии и Великобритании, а в ФРГ проведет встречу с коллегами из стран «Большой семерки».

В Госдепе уточнили, что Нуланд отправится в поездку, чтобы «еще сильнее укрепить двусторонние отношения, подчеркнуть общую поддержку Украины и заняться координацией ответа" на действия РФ в отношении Украины».

В четверг, 31 марта, Госдеп сообщил, что Европейский Союз (ЕС) и США провели первую встречу высокого уровня по России, в ходе которой они договорились о продолжении изоляции российской экономики, в том числе от мировой финансовой системы, а также о сотрудничестве в вопросах санкционного давления. Соединенные Штаты на заседании в Вашингтоне представляла заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Следующую встречу высокого уровня по России стороны договорились провести в конце 2022 года.

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Марина Совина
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