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Названо число сложивших оружие украинских военных в ЛНР

Омбудсмен Сердюкова заявила, что 170 украинских военнослужащих сложили оружие в ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова назвала число сложивших оружие украинских военнослужащих. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

«Насколько мне известно, на сегодняшний момент 170 военнослужащих Украины сложили оружие и находятся на территории Луганской народной республики», — сказала омбудсмен в интервью​​.

Сердюкова напомнила, что Россия неоднократно заявляла о том, что «все военнослужащие Украины, которые добровольно сложили оружие и перешли на сторону республики, на чьих руках нет крови мирных граждан, мирных жителей, по окончании военной операции будут отпущены домой».

Ранее омбудсмен в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова сообщила, что в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытали людей, несогласных с действиями Киева. Те, кто высказывались против киевского режима, подвергались тюремному заключению и пыткам, утверждает Морозова. «Мариупольский аэропорт, или другими словами — "Библиотека". Где, по информации, которой мы владеем с 2014 года, происходили систематические пытки и убийства», — сказала омбудсмен.

Марина Совина
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