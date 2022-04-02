Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США сменился глава Центрального командования Пентагона

Майкл Курилла ста новым главой Центрального командования Пентагона США
Майкл Курилла

Майкл Курилла. Фото: Brendan McDermid / Reuters

В США сменился глава Центрального командования (CENTCOM) Пентагона, им стал Майкл Курилла вместо ушедшего в отставку Кеннета Маккензи. Об этом сообщается на сайте командования.

Церемония смены командования состоялась в Тампе, штат Флорида, на ней присутствовал министр обороны США Ллойд Остин. Майкл Курилла ранее командовал XVIII воздушно-десантным корпусом в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, и занимал должность начальника штаба Центрального командования с августа 2018 года по сентябрь 2019 года.

Новый глава CENTCOM будет курировать все военные миссии США в зоне ответственности 21 страны на Ближнем Востоке, в Леванте и Центральной Азии, а также возглавит кампанию 78 стран против ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация).

Ранее сообщалось, что в стратегии национальной обороны США на 2022 год говорится об острой угрозе России для США. Заместитель министра обороны США Майкл Маккорд пояснил, что Пентагон дал Москве такое определение в связи с российской спецоперацией на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский прокомментировал авиаудар по нефтебазе в Белгороде
Известный сникерхед вспомнил о временах дефицита на рынке обуви в СССР
Посол России в Британии назвал новую цель ВС на Украине
В США сменился глава Центрального командования Пентагона
В ЛНР заявили о нежелании украинских пленных возвращаться в армию
Россияне нашли замену IKEA
В США сравнили перспективы доллара и рубля
Названо число сложивших оружие украинских военных в ЛНР
В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на российский газ
Россияне вспомнили один из главных атрибутов советской квартиры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.