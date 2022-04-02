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Врач назвала последствия влияния погодных изменений на здоровье

Врач Чернышова: погодные изменения влияют на здоровье людей с хроническими заболеваниями

Фото: Pixabay

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала последствия влияния погодных изменений на здоровье. Об этом сообщает RT.

Медик отметила, что организм здорового человека умеет приспосабливаться даже к резким сменам погоды. По ее словам, проблемы начинаются тогда, когда сердечно-сосудистая система не успевает перестроиться.

«Поэтому все эти проблемы касаются людей, имеющих хронические заболевания, или тех, кто недавно тяжело переболел и не успел восстановиться», — сообщила специалист. Врач предупредила, что у таких людей может понижаться или повышаться артериальное давление, а также болеть голова.

Также Чернышова подчеркнула, что могут отмечаться такие симптомы, как слабость и повышенная утомляемость. По ее словам, резкая смена влажности воздуха, атмосферного давления и сильный ветер могут плохо повлиять на людей, страдающих от заболеваний легких. Она отметила, что у них может возникнуть одышка и чувство нехватки воздуха, а также усилиться кашель.

Ранее главный внештатный ревматолог Минздрава Московской области, руководитель ревматологического отделения МОНИКИ, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев назвал возможные причины боли в суставах. По его словам, на возникновение неприятных ощущений может повлиять изменение погоды, если при этом у человека обострились ревматические заболевания.

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Марина Совина
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