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Россиянам рассказали о влиянии погоды на боль в суставах

Ревматолог Каратеев заявил, что изменение погоды может быть причиной боли в суставах

Фото: Pixabay

Главный внештатный ревматолог Минздрава Московской области, руководитель ревматологического отделения МОНИКИ, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев в беседе с Ura.ru назвал возможные причины боли в суставах. По его словам, на возникновение неприятных ощущений может повлиять изменение погоды, если при этом у человека обострились ревматические заболевания.

«Как правило, боль в суставах возникает не совсем у здорового человека, а у того, кто имеет те или иные заболевания. Речь идет о ревматических болезнях, таких, как остеоартроз. Для этих болезней характерна сезонность. То есть развитие ухудшения в те периоды, когда погода меняется, меняется температура, влажность и так далее. Если вдруг нет никакого заболевания, а весной заболят суставы, лучше обратиться к врачу», — рассказал специалист.

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Кроме того, врач посоветовал россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, тщательнее следить за состоянием своих суставов. Он заявил, что подобные боли могут являться одним из проявлений постковидного синдрома.

Ранее американский врач Джерри Бейли рассказал о вредных привычках, от которых стоит отказаться после 40 лет, и назвал способы сохранить здоровье. Прежде всего, он призвал людей среднего возраста регулярно заниматься спортом.

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Марина Совина
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