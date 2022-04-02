Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Полицейские попались на краже бумаги из отдела МВД

В Ярославле подполковника и лейтенанта полиции заподозрили в краже бумаги из отдела МВД

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ярославле начальника тыла отдела МВД по Красноперекопскому району и старшего специалиста группы тылового обеспечения заподозрили в перепродаже бумаги. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, выявить преступную схему помогла контрольная закупка, в ходе которой оперативники нашли у местной предпринимательницы коробки бумаги, которые числились на балансе МВД.

Женщина призналась, что 20 коробок ей передал сотрудник группы тылового обеспечения. Вскоре он сам пришел в полицию и написал явку с повинной. По словам лейтенанта, схему придумал его начальник. Получив на складе министерства 74 коробки бумаги, сотрудник должен был забрать 20 для перепродажи. Деньги подполковник и его подчиненный якобы планировали поделить на двоих.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Песков оценил отношения Путина и Лукашенко
В Польше рассказали о неэффективности санкции против России
Турция выделит суда для эвакуации из Мариуполя по морю
Казахи протестовали против закона об интернет-травле у цирка в Нур-Султане
Чимаев посчитал соперника по ближайшему поединку в UFC слабым
В России заявили об уничтожении харьковского «куста» предприятий украинского ВПК
Полицейские попались на краже бумаги из отдела МВД
Певица Любовь Успенская вспомнила о способах заработка в 90-е
Омбудсмен рассказала об условиях содержания украинских военнопленных в России
В Ирландии заявили о слежке спецслужб за российскими дипломатами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.