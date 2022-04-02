Полицейские попались на краже бумаги из отдела МВД

В Ярославле подполковника и лейтенанта полиции заподозрили в краже бумаги из отдела МВД

В Ярославле начальника тыла отдела МВД по Красноперекопскому району и старшего специалиста группы тылового обеспечения заподозрили в перепродаже бумаги. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, выявить преступную схему помогла контрольная закупка, в ходе которой оперативники нашли у местной предпринимательницы коробки бумаги, которые числились на балансе МВД.

Женщина призналась, что 20 коробок ей передал сотрудник группы тылового обеспечения. Вскоре он сам пришел в полицию и написал явку с повинной. По словам лейтенанта, схему придумал его начальник. Получив на складе министерства 74 коробки бумаги, сотрудник должен был забрать 20 для перепродажи. Деньги подполковник и его подчиненный якобы планировали поделить на двоих.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).