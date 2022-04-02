Росатом заявил об отсутствии проблемы в переходе к расчетам в рублях

Глава Росатома Лихачев заявил, что не видит проблем в переходе к расчетам в рублях

В возможном переходе к расчетам в рублях по международным контрактам нет никаких проблем. Об их отсутствии заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия-24».

«Особых проблем с возможным переходом к расчетам в рублях я не вижу», — сказал он.

Лихачев отметил, что механизм этого вопроса был проработан, а окончательное решение будет принимать правительство. Также он призвал не считать валюту целью, а относиться к ней как к инструменту для реализации проектов.

«И я уверен, что мы всегда найдем с нашими заказчиками тот общий язык, который позволит избежать валютных рисков», — заключил глава госкорпорации.

В марте президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией «недружественным странам». В свою очередь, представители европейских стран указывали, что в контрактах указана другая валюта.