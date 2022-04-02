Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Росатом заявил об отсутствии проблемы в переходе к расчетам в рублях

Глава Росатома Лихачев заявил, что не видит проблем в переходе к расчетам в рублях

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В возможном переходе к расчетам в рублях по международным контрактам нет никаких проблем. Об их отсутствии заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия-24».

«Особых проблем с возможным переходом к расчетам в рублях я не вижу», — сказал он.

Лихачев отметил, что механизм этого вопроса был проработан, а окончательное решение будет принимать правительство. Также он призвал не считать валюту целью, а относиться к ней как к инструменту для реализации проектов.

«И я уверен, что мы всегда найдем с нашими заказчиками тот общий язык, который позволит избежать валютных рисков», — заключил глава госкорпорации.

В марте президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией «недружественным странам». В свою очередь, представители европейских стран указывали, что в контрактах указана другая валюта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Песков оценил отношения Путина и Лукашенко
Росатом заявил об отсутствии проблемы в переходе к расчетам в рублях
В Польше рассказали о неэффективности санкций против России
Турция выделит суда для эвакуации из Мариуполя по морю
Казахи протестовали против закона об интернет-травле у цирка в Нур-Султане
Чимаев посчитал соперника по ближайшему поединку в UFC слабым
В России заявили об уничтожении харьковского «куста» предприятий украинского ВПК
Полицейские попались на краже бумаги из отдела МВД
Певица Любовь Успенская вспомнила о способах заработка в 90-е
Омбудсмен рассказала об условиях содержания украинских военнопленных в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.