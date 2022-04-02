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Казахи протестовали против закона об интернет-травле у цирка в Нур-Султане

У цирка Нур-Султана провели митинг против поправок о кибербуллинге в Казахстане

Фото: Vladimir Tretyakov / Reuters

В Казахстане прошел митинг против поправок о государственном регулировании соцсетей и мессенджеров. Участники протеста считают, что депутаты прикрываются проблемой кибербуллинга, в то время как настоящая цель закона — ограничение свободы слова. Об этом сообщает Orda.

По сообщению казахстанских СМИ, законопроект, против которого протестовали люди, является утверждением ряда законодательных норм, которые формализуют действия государственного аппарата по борьбе с преследованием в сети. В частности, в поправках определяются понятия буллинга, травли и кибербуллинга. Из нововведений законопроекта указано в том числе право правоохранительных органов удалять оскорбительный контент в соцсети.

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Судя по словам протестующих, именно это право вызывает у них наибольшие вопросы. «Авторы поправок прикрываются кибербуллингом детей, на самом деле у нас уже есть такие законы, предусматривающие ответственность за оскорбление людей. К тому же, во всех соцсетях, таких как Facebook, Instagram (экстремистские организации, запрещенные в России) уже есть эффективные нормы против кибербуллинга», — поделилась мнением организатор митинга. Она также пожаловалась на трудности с согласованием митинга в Нур-Султане, площадку для которого власти в итоге выделили у столичного цирка.

С января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал политические реформы в республике. Одной из целью реформ лидер страны назвал трансформацию отношений между обществом и государством.

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Дмитрий Настасьев
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