Германии предсказали судьбу «вассала США»

Политолог Камкин заявил об объединении Германии и США против России

Одним из трендов во внешней политике Германии, усилившимся после начала спецоперации России на Украине, стала ориентация на интересы США. В разговоре с «Лентой.ру» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил, что поводом для сближения стран станет «сдерживание» России.

Несмотря на объединение, кризис, который пережили отношения Берлина и Вашингтона, еще даст о себе знать, считает политолог. Речь о заметном «охлаждении» при президентстве Дональда Трампа, который не раз критиковал власти Германии за просроченные платежи НАТО и решил вывести американские войска с ее территории.

Камкин предсказал, что Германия, вероятно, так и останется «вассалом США». Однако эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов призвал не предсказывать судьбу отношений двух стран заранее. По его мнению, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден встречаются и созваниваются не так часто, как того может требовать нынешняя обстановка.