Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германии предсказали судьбу «вассала США»

Политолог Камкин заявил об объединении Германии и США против России

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Одним из трендов во внешней политике Германии, усилившимся после начала спецоперации России на Украине, стала ориентация на интересы США. В разговоре с «Лентой.ру» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил, что поводом для сближения стран станет «сдерживание» России.

Несмотря на объединение, кризис, который пережили отношения Берлина и Вашингтона, еще даст о себе знать, считает политолог. Речь о заметном «охлаждении» при президентстве Дональда Трампа, который не раз критиковал власти Германии за просроченные платежи НАТО и решил вывести американские войска с ее территории.

Камкин предсказал, что Германия, вероятно, так и останется «вассалом США». Однако эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов призвал не предсказывать судьбу отношений двух стран заранее. По его мнению, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден встречаются и созваниваются не так часто, как того может требовать нынешняя обстановка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Вице-президент США открестилась от слов Байдена о смене власти в России
Россиянам сообщили о досрочном завершении продаж туров с кешбэком
Германии предсказали судьбу «вассала США»
Песков оценил отношения Путина и Лукашенко
Россияне нашли альтернативу IKEA
Минобороны заявило о взятии под контроль еще одного населенного пункта Донбасса
«Роскосмос» озвучит российским властям предложения по выходу из программы МКС
В действиях Германии заметили желание сохранить отношения с Россией
Медведев вспомнил Черномырдина во время разговора о вступлении Украины в ЕС
Ягудин одним словом охарактеризовал Тутберидзе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.