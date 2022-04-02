В Японии рассказали о роли Зеленского в эскалации украинского кризиса

Депутат парламента Японии заявил, что Зеленский спровоцировал Россию на спецоперацию

Если бы президент Украины Владимир Зеленский не провоцировал Россию на проведение спецоперации, то эскалации украинского кризиса бы не произошло, заявил депутат парламента Японии Мунэо Судзуки в интервью изданию Shukan Gendai.

«Я думаю, что причина, по которой мы не смогли остановить кризис, заключалась в Зеленском, который проигнорировал возможности обсуждения путей деэскалациии кризиса. Если бы украинский президент вовремя решился на спокойный и разумный диалог, всего этого не произошло бы. Я не перестаю удивляться — почему он не начал говорить с Путиным? Военная мощь Украины и России несравнимы, не так ли?» — рассказал политик.

По мнению Судзуки, не последнюю роль в эскалации сыграли США. «Президент [США Джо] Байден должен сказать Зеленскому: "Результат конфликта уже ясен. Теперь нет другого выбора, как начать диалог". Однако Байден этого Зеленскому не говорит и не останавливает его, ведь он хочет спровоцировать Россию на дальнейшую эскалацию. В этом явно проявляется собственная слабость и неуравновешенность Байдена», — поделился мнением Судзуки.

Ранее японские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в субботу, 2 апреля, прибыл в Польшу. Визит главы японского МИД продлится до вторника, 5 апреля. Хаяси проведет переговоры с высокопоставленными представителями правительства Польши и оценит ситуацию с украинскими беженцами. По информации японских СМИ, министр намерен по окончании визита взять на борт правительственного самолета около 30 беженцев с Украины.