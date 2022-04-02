В Японии рассказали о роли Зеленского в эскалации украинского кризиса
Если бы президент Украины Владимир Зеленский не провоцировал Россию на проведение спецоперации, то эскалации украинского кризиса бы не произошло, заявил депутат парламента Японии Мунэо Судзуки в интервью изданию Shukan Gendai.
«Я думаю, что причина, по которой мы не смогли остановить кризис, заключалась в Зеленском, который проигнорировал возможности обсуждения путей деэскалациии кризиса. Если бы украинский президент вовремя решился на спокойный и разумный диалог, всего этого не произошло бы. Я не перестаю удивляться — почему он не начал говорить с Путиным? Военная мощь Украины и России несравнимы, не так ли?» — рассказал политик.
По мнению Судзуки, не последнюю роль в эскалации сыграли США. «Президент [США Джо] Байден должен сказать Зеленскому: "Результат конфликта уже ясен. Теперь нет другого выбора, как начать диалог". Однако Байден этого Зеленскому не говорит и не останавливает его, ведь он хочет спровоцировать Россию на дальнейшую эскалацию. В этом явно проявляется собственная слабость и неуравновешенность Байдена», — поделился мнением Судзуки.
Ранее японские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в субботу, 2 апреля, прибыл в Польшу. Визит главы японского МИД продлится до вторника, 5 апреля. Хаяси проведет переговоры с высокопоставленными представителями правительства Польши и оценит ситуацию с украинскими беженцами. По информации японских СМИ, министр намерен по окончании визита взять на борт правительственного самолета около 30 беженцев с Украины.