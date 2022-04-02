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Глава МИД Японии прибыл на переговоры в Польшу

NHK: глава МИД Японии Есимаса Хаяси 2 апреля прибыл в Польшу для переговоров
Есимаса Хаяси

Есимаса Хаяси. Фото: Andreas Gebert / Reuters

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в субботу, 2 апреля, прибыл в Польшу. Об этом сообщает NHK.

Визит главы японского МИД продлится до вторника, 5 апреля. Хаяси проведет переговоры с высокопоставленными представителями правительства Польши и оценит ситуацию с украинскими беженцами. По информации японских СМИ, министр намерен по окончании визита взять на борт правительственного самолета около 30 беженцев с Украины.

Ранее министр юстиции Японии Есихиса Фурукава заявил, что принятые страной украинские беженцы получат долгосрочную годовую визу и разрешение на пребывание в стране с краткосрочного в три месяца до долгосрочного длиною в год. Виза также позволит им осуществлять трудовую деятельность на территории Японии.

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Марина Совина
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