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Принятые Японией украинские беженцы получат годовую визу и разрешение на работу

Kyodo: принятые Японией беженцы с Украины получат годовую визу и разрешение на работу

Фото: Pixabay

Министр юстиции Японии Есихиса Фурукава заявил, что принятые страной украинские беженцы получат долгосрочную годовую визу и разрешение на работу. Его слова передает японское агентство «Kyodo».

Фурукава пояснил, что для беженцев с Украины было принято решение продлить разрешение на пребывание в стране с краткосрочного в три месяца до долгосрочного длиною в год. Виза также позволит им осуществлять трудовую деятельность на территории Японии.

Ранее власти Японии решили начать принимать беженцев с территории Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида «Уже решено принимать родственников украинцев, проживающих на территории Японии, но мы не будем на этом останавливаться и будем действовать, руководствуясь гуманитарной стороной этого вопроса», — рассказал политик.

14 марта заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер рассказал, что власти Германии попросили Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами, поскольку пока страна не может принять столько людей.

Марина Совина
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