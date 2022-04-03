Ученые раскрыли пользу кофе для людей старше 50 лет

Ученые рассказали, что употребление двух чашек кофе в день полезно для людей старше 50 лет

Ученым из австралийского Института сердца и диабета имени Бейкера удалось выяснить, что такой повседневный напиток как кофе является полезным для людей старше 50 лет. Исследователи раскрыли, что ежедневное употребление нескольких чашек напитка может улучшить функционирование сердечной мышцы, сообщает «Медик Форум».

«У людей старше 50 лет, которые выпивали две или три чашки кофе в день, риск развития сердечных заболеваний снижается на 10-15 процентов», — рассказали специалисты.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что кофе оказывает положительное воздействие на людей, у которых уже имеются сердечные заболевания. Оказалось, что в этом случае напиток помогает снизить риск ранней смерти, отметили ученые. Они призвали не избегать его употребления, а наоборот, пить кофе даже тем, у кого имеются проблемы с сердцем.

Ранее испанские ученые из Открытого Университета в Каталонии нашли применение кофе при лечении психических расстройств, таких как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Специалисты выявили, что применение кофеина в терапии СДВГ у подростков и взрослых приводит к увеличению объема внимания, улучшению концентрации и обучения, а также некоторых типов памяти.