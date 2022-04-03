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Глава МИД Греции прибыл на Украину

Глава МИД Греции Дендиас передал гуманитарную помощь этническим грекам и жителям Одессы

Фото: Giannis Panagopoulos / Globallookpress.com

Глава МИД Греции Никос Дендиас в воскресенье, 3 апреля, привез в Одессу гуманитарную помощь. Об этом пишет ТАСС.

Во время своего визита Дендиас заявил, что прибыл на Украину прежде всего за тем, чтобы передать этническим грекам и всему населению Одессы гуманитарную помощь. Также министр отметил, что консульство европейской страны возобновит свою работу в причерноморском городе с 3 апреля.

«Я хотел бы поблагодарить консула [Димитриса] Дохциса и его помощников за то, как они выполняют свой долг. Функционирование консульства поможет в распределении гуманитарной помощи и создании эвакуационных коридоров для греческой общины, если потребуется, из любой точки Украины через Одессу. И это подчеркнет наше историческое присутствие в этом городе», — добавил Дендиас.

Отмечается, что в Одессе министр иностранных дел Греции запланировал пообщаться с украинскими чиновниками и представителями греческой общины, а также посетить недавно закрытый музей «Филики этерии» — тайного общества греков, созданного в 1814 году с целью восстания против Османской империи и создания независимого государства.

Ранее в марте Дендиас вызвался сопровождать груз с гуманитарной помощью для Мариуполя. Также политик объявил о создании в румынском Бухаресте группы по координации и приему беженцев с Украины, которую возглавит посол Греции на Украине Франгискос Костеленос.

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Дарья Рыбак
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