Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Греции решил сопроводить гуманитарный груз в Мариуполь

Глава МИД Греции Дендиас вызвался сопровождать гуманитарную помощь для Мариуполя

Фото: Costas Baltas / Reuters

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас вызвался сопровождать груз с гуманитарной помощью для Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Греции.

Отмечается, что проезд гуманитарного конвоя из Греции будет согласован с правительствами России и Украины, а также — с Международным Комитетом Красного Креста (МККК). Также Дендиас объявил о создании в румынском Бухаресте группы по координации и приему беженцев с Украины, которую возглавит посол Греции на Украине Франгискос Костеленос.

19 марта бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, что везет в Польшу гуманитарный груз для беженцев с Украины. По словам политика, на тот момент он направлялся в Польшу вместе с двумя коллегами по благотворительной организации Chippy Larder. Кэмерон уточнил, что должен доставить груз Красному Кресту.

Ранее сообщалось, что Азербайджан направит Украине новую партию гуманитарной помощи. На Украину поставят продукты питания, лекарства и медикаменты. Общий вес гуманитарной помощи составляет 380 тонн. Груз будет доставлен в Киев самолетом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили предложение Зеленского провести референдум на Украине
Microsoft напомнила о «смерти» Internet Explorer
Россиянин случайно сжег лес на почти полмиллиарда рублей
В Совфеде захотели переписать школьные учебники
Названы города с максимально подорожавшими новостройками
Стали известны мотивы облившего кислотой трех человек в Подмосковье преступника
Франция направит на Украину груз гумпомощи
Замглавы департамента здравоохранения российского региона обвинили в халатности
Суд огласил приговор фигурантам убийства после ссоры в родительском чате
Глава РПЛ предупредил о риске снятия нескольких клубов с чемпионата России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.