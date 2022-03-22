Глава МИД Греции решил сопроводить гуманитарный груз в Мариуполь

Глава МИД Греции Дендиас вызвался сопровождать гуманитарную помощь для Мариуполя

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас вызвался сопровождать груз с гуманитарной помощью для Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Греции.

Отмечается, что проезд гуманитарного конвоя из Греции будет согласован с правительствами России и Украины, а также — с Международным Комитетом Красного Креста (МККК). Также Дендиас объявил о создании в румынском Бухаресте группы по координации и приему беженцев с Украины, которую возглавит посол Греции на Украине Франгискос Костеленос.

19 марта бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, что везет в Польшу гуманитарный груз для беженцев с Украины. По словам политика, на тот момент он направлялся в Польшу вместе с двумя коллегами по благотворительной организации Chippy Larder. Кэмерон уточнил, что должен доставить груз Красному Кресту.

Ранее сообщалось, что Азербайджан направит Украине новую партию гуманитарной помощи. На Украину поставят продукты питания, лекарства и медикаменты. Общий вес гуманитарной помощи составляет 380 тонн. Груз будет доставлен в Киев самолетом.