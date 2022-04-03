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Блогерша показала способ сделать из старого кардигана самую модную вещь сезона

Блогерша показала простой способ сделать модную вещь из старого бесформенного кардигана

Кадр: @stylexfox / TikTok

Стилист показала простой способ превратить старый кардиган в самую модную вещь сезона. На ролик, опубликованный в TikTok, обратили внимание The Sun.

Юзерша с никнеймом @stylexfox заметила, что вязаный бесформенный кардиган способен не только испортить фигуру его владелицы, но и в целом сделать ее внешний вид неряшливым. По этой причине блогерша придумала лайфхак, с помощью которого старомодная вещь вновь станет актуальной без использования ножниц и набора для шитья.

Пользовательница сети предстала в ролике в базовых джинсах и объемном кардигане кофейного цвета. Суть предложенного ей метода заключается в том, чтобы застегнуть две нижние пуговицы изделия крест-накрест. По мнению стилиста, таким образом можно укоротить кардиган и сделать образ более аккуратным.

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Подписчики неоднозначно отнеслись к видео, которое стало вирусным и набрало более 730 тысяч просмотров. «Ты только что изменила мою жизнь», «Лучшее, что я когда-либо видела», — хвалили некоторые из них. В то же время другие не оценили упомянутый способ. «Я повторила это с кардиганом дочери, и потом мы долго не могли его распутать», «Выглядит очень мило, но не для меня. Не подходит для моего торчащего живота», — высказались они.

В декабре 2021 года блогерша из Лос-Анджелеса раскрыла необычный способ носить кардиган женщинам с большой грудью. По словам Кристины Качеевой, часто обладательницы объемного бюста сталкиваются с тем, что ткань одежды на пуговицах топорщится в районе декольте, из-за чего оголяется их грудь. В ролике юзерша порекомендовала застегивать две соседние пуговицы крест-накрест, чтобы избежать подобного явления.

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Полина Гераскина
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