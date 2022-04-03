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Россиянам назвали проверенный способ получить банковскую карту в Таиланде

Турагент заявил о возможности получить банковскую карту в Таиланде без визы

Фото: Walter G. Allgöwer / Globallookpress.com

Россиянин, который работает индивидуальным тургентом, назвал проверенный способ открыть счет в банке Таиланда и получить карту. Своими рекомендациями он поделился в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По его словам, оформить карту возможно даже без наличия долгосрочной визы и разрешения на работу. При этом он отметил, что правила предоставления услуг отличаются в разных отделениях одного и того же банка. «Моя инструкция относится к Бангкоку, и, если у вас есть возможность — открывайте счет именно здесь», — заявил мужчина.

Таким образом, для открытия счета, помимо паспорта, нужен только один документ — аффидевит о месте жительства и доходах, который можно получить в российском посольстве.

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Заявителю необходимо заполнить анкету, корректно указав орган, выдавший загранпаспорт и место проживания в Таиланде. «Это должен быть именно частный адрес, а не адрес отеля. Информация эта никак не проверяется, поэтому можно указать адрес любого кондо в Бангкоке — просто найдите в Интернете через поисковик», — пояснил россиянин.

Следующий шаг — посещение банка, где также нужно заполнить анкету на английском языке, указав тот же адрес проживания. Валютой счета будет тайский бат, на выбор предлагают две платежных системы: UnionPay или MasterCard.

Ранее в марте туроператоры анонсировали путевки в Узбекистан ради оформления банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, которые будут работать за границей. Цены на такие туры начинаются от 23 тысяч рублей с человека, в стоимость входят проживание, трансфер, сопровождение при посещении банка, подготовка документов и медицинская страховка.

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Мария Гейн
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