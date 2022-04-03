Трамп назвал американских политиков главной угрозой стране

Экс-президент Трамп назвал американских политиков самой большой угрозой для США

Бывший президент США Дональд Трамп провел выступление перед своими сторонниками на митинге в Мичигане, в ходе которого обрушился с критикой на действующего главу государства Джо Байдена, а также назвал американских политиков самой большой угрозой стране. Кроме того, экс-лидер предрек США «экономический кошмар», который произойдет в виде стагфляции — одновременной инфляции и рецессии.

Реальные доходы падают, нас качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляция. Кто-нибудь знает, что это такое? Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит? Дональд Трамп 45-й президент США

Худшие времена в истории США

Говоря о ситуации в стране, экс-президент заявил, что за все время американцы не чувствовали себя на таком низком уровне. По его мнению, США переживают худшие времена, а историки запишут нынешний период как точку катастрофического падения и как пятно на некогда великой репутации государства. Трамп отметил, что никогда ранее другие мировые лидеры не относились к Вашингтону с таким неуважением, как сегодня, причиной чего является правление Байдена.

Помимо этого, 45-й президент США высказал свое мнение о здоровье действующего главы государства. Он считает, что физическое и психическое состояние Байдена ухудшается вместе с состоянием остальных американцев. Также Трамп сделал акцент на частые оговорки и неточности главы Белого дома во время публичных выступлений, назвав их оскорбительными.

Он дает пресс-конференцию, а потом они всегда четыре раза поправляются. Вообще-то это оскорбительно Дональд Трамп 45-й президент США

Кроме того, экс-президент прошелся и по другим личностям. По его словам, в настоящее время США находятся в большой опасности, но исходит она не от России или Китая, а от больных и радикальных американских политиков, которые хотят уничтожить страну.

Возвращение «американской мечты»

Трамп заверил, что администрация Джо Байдена «уничтожает американскую мечту» и призвал вернуть ее. Он обратился к своим сторонникам с просьбой прийти на выборы в Конгресс в ноябре и поддержать Республиканскую партию. Также он рассказал о твердом намерении принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, пообещав «вернуть Белый дом».